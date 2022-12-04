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Сегодня, 09:46

UFC на ESPN 42: Павлович нокаутировал Туивасу и другие результаты боев

Давид Хачатрян
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Сергей Павлович победил Тая Туивасу.
Фото USA Today Sports

В Орландо завершился турнир UFC на ESPN 42, в главном бою которого Стивен Томпсон (17-6) победил Кевина Холланда (23-9) технической остановкой — Холланд не смог выйти на пятый раунд. Приводим результаты всех боев турнира.

Полусредний вес: Стивен Томпсон (США) победил Кевина Холланда (США) — ТКО, 4-й раунд.

Средний вес: Рафаэль дос Аньос (Бразилия) победил Брайана Барберену (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Матеус Николау (Бразилия) победил Мэтта Шнелла (США) — КО, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Сергей Павлович (Россия) победил Тая Туивасу (Австралия) — КО, 1-й раунд.

Россиянин Сергей Павлович (слева) нокаутировал Таю Туиваса. Павлович забил Туйвасу страшной мельницей за 50 секунд! А не круче ли он Нганну?

Средний вес: Роман Долидзе (Грузия) победил Джека Херманссона (Швеция) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Эрик Андерс (США) победил Кайла Докоса (США) — ТКО, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Филип Роу (США) победил Нико Прайса (США) — ТКО, 3-й раунд.

Соломенный вес: Анджела Хилл (США) победила Эмили Дукоте (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Клэй Гуида (США) победил Скотта Хольцмана (США) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Майкл Джонсон (США) победил Марка Дьякиси (Англия) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Джонатан Пирс (США) победил Дэррена Элкинса (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Натан Леви (Израиль) победил Хенаро Вальдеса (Мексика) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Фрэнсис Маршалл (США) победил Марсело Рохо (Аргентина) — КО, 2-й раунд.

Соломенный вес: Ясмин Хауреги (Мексика) победила Истелу Нуньес (Бразилия) — ТКО, 2-й раунд.

Сергей Павлович
UFC
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