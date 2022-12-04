Американский боец Стивен Томпсон прокомментировал победу в поединке с соотечественником Кевином Холландом на UFC.

«Такого боя я и ожидал, у парня огромный рич, я знал, что мне будет тяжело сближаться, поэтому мне пришлось использовать на полную мой тайминг, мой контроль дистанции, чтобы найти вход. Два моих последних боя я проиграл грэпплерам, сегодня я хотел показать фанам, что я все еще тот же Вандербой. Чувствую себя на 25 лет.

Кевин очень жесткий, обе мои руки болят, он зверь. Я знал, что мне нужно будет использовать самые длинные мои рычаги — кики — чтобы сладить с парнем, у которого рич 206 см. Что дальше? Вы увидите лучшую версию Стивена Вандербоя Томпсона, я здесь надолго», — сказал Томпсон после боя.

Бой завершился досрочной победой Стивена Томпсона в четвертом раунде.

В активе Холланда 23 победы и девять поражений. У Томпсона в профессиональной карьере 17 побед, шесть поражений и одна ничья.