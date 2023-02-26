UFC Fight Night 220: Алиев победил Алвеса и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 220, главный бой которого между Никитой Крыловым (29-9) и Райаном Спэнном (21-7) сорвался из-за болезни Крылова.

Приводим результаты других боев турнира.

Средний вес: Брендан Аллен (США) победил Андре Муниза (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Тяжелый вес: Аугусто Сакаи (Бразилия) победил Дон'Тейл Майеса (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Татьяна Суарес (США) победила Монтану де ла Роса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Майк Малотт (Канада) победил Йоана Лайнесса (Канада) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Тревор Пик (США) победил Эрика Гонсалеса (США) — КО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичус (Канада) победила Габриэллу Фернандеш (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Джордан Ливитт (США) победил Виктора Мартинеса (США) — ТКО, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Оде Осборн (США) победил Чарльза Джонсона (США) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Джо Солецки (США) победил Карла Дитона (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Нурулло Алиев (Таджикистан) победил Рафаэля Алвеса (Бразилия) — Решение большинства судей.