Участники и болельщики турнира в Москве устроили массовую драку

На турнире по ММА под названием «Колизей», который прошел в Москве, произошла массовая драка с участием спортсменов и болельщиков, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Участниками и зрителями турнира преимущественно были уроженцы Средней Азии. Они устроили нападение на спортсменов клуба «Витязь-Ногинск».

На кадрах, снятых из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол.

В результате потасовки одному из спортсменов рассекли голову, второму сломали нос, третьем — руку. У одного из участников драки украли телефон.