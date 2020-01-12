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Уайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера на тренировке

17:32
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Британец Диллиан Уайт вспомнил, как принимал участие в одном из тренировочных лагерей украинского боксера Владимира Кличко, на котором присутствовали, на тот момент, не очень известные Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа и сам Уайт.

— Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера, — цитирует Sky sports Уайта. — Деонтей поднял руки вверх. Во время спарринга Уайлдер пытался прессинговать Владимира, старался и сходил с ума. Потом Кличко включил свои ноги. С этим парнем было покончено.

Это был тяжелый нокаут. Уайлдера тогда серьезно потрясли. Возможно, именно поэтому команда Деонтея была против того, чтобы он боксировал с Кличко. Владимир работал бы с ним, как с профессионалом, а Уайлдеру это не нравилось.

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