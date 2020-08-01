Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова.

Бой состоялся 24 июля на турнире АСА 107 в Красной поляне. 38-летний Емельяненко (28-8-1) проиграл 34-летнему Исмаилову (15-2-1) техническим нокаутом в третьем раунде. Между бойцами была разница в весе 23 кг.

— Обидно за старую школу ММА? — вопрос Олейнику.

— Нет, мне не стало обидно за старую школу. Старая школа ММА — очень сильная. Из этого боя нельзя делать вывод, что старая школа не работает. Давайте еще побьем 50- или 60-летнего бойца. Можно Дэна Северна выставить против Джона Джонса. Или Ройса Грйси, или Сакурабу. Они, наверное, не справятся.

— Но Александру все-таки не 50 лет, а 38.

— Мое мнение — Саша не тренируется, не пашет, как настоящий профессионал. Это длится не год, не два и не три — дольше. К боям он просто подтягивает форму, и все. У нас в АТТ у одного бойца по два-три тренера. И они держат его в едином режиме. Две-три тренировки в день, четко расписанный план — в понедельник, среду и пятницу делаем это, во вторник, четверг и субботу — это, питание такое, сон такой, спарринг-партнеры, копирующие технику твоего оппонента. Так можно добиться крутого результата. Я могу ошибаться. Но, извини Саша, мне кажется, что у тебя такого режима нет.

У Саши 10 лет назад был очень крутой уровень. Реально крутой. Но если бойца 10 лет по жизни так поболтать, то он не будет показывать результатов. Ни я, ни Вердум, ни Марк Хант, ни даже Нганну. Опыт остался, навык остался, но разрыв в технике, в функционалке будет огромный. Так при таких обстоятельствах будет с любым бойцом. Это касается не только Александра, а вообще всех.

Саша сошел с рельсов. Если бы он оставался на рельсах, он был бы в хорошем режиме. А если ты не на рельсах, то будешь нестабильным — мягко говоря. (Илья Андреев)