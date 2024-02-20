Турнир по панкратиону памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве

Международный турнир по панкратиону «Moscow Open» памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 24-25 февраля.

Турнир организован Федерацией панкратиона города Москвы совместно с Международной лигой комбат панкратиона при поддержке Всероссийской федерации панкратиона.

Турнир «Moscow Open» проводится ежегодно с 2012 года. В разные годы в нем выступали бойцы, впоследствии ставшие звездами ММА: Эдуард Вартанян, Саид Нурмагомедов, Мовлид Хайбулаев, Тагир Уланбеков, Ринат Фахретдинов и многие другие.