Боец ММА Диана Погосян рассказала о трудностях с поиском соперниц

Российский боец ММА Диана Погосян рассказала, что не может найти соперницу.

«Тяжело, но, я думаю, это решаемый вопрос. Чем выше я пойду, тем тяжелее будут соперницы. Я уверена в этом», — цитирует Погосян MMA.Metaratings.ru.

Погосян успешно начала профессиональную карьеру. 16 февраля в турнире Open FC 39 в Воронеже 22-летняя спортсменка всего за полторы минуты нокаутировала Зарину Гумерову, имеющую опыт выступлений в М-1.