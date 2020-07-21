Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Турнир ACA 107 пройдет без зрителей. Им вернут деньги

16:53

Руководство Абсолютного чемпионата Ахмата (АСА) выступило с заявлением по турниру ACA 107, который состоится 24 июля. Из-за коронавируса он пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей.

Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продление «режима повышенной готовности» до 3 августа.

В связи с этим, мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты. Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства", — отмечено в заявлении.

Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продление «режима повышенной готовности» до 3 августа. В связи с этим, мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты. Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства. Прямая трансляция будет доступна эксклюзивно на нашем сайте по системе PPV: ppv.aca-mma.com

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир