Турнир ACA 107 пройдет без зрителей. Им вернут деньги

Руководство Абсолютного чемпионата Ахмата (АСА) выступило с заявлением по турниру ACA 107, который состоится 24 июля. Из-за коронавируса он пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики. Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей.

Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продление «режима повышенной готовности» до 3 августа.

В связи с этим, мы вынуждены вернуть зрителям деньги за купленные билеты. Приносим свои извинения за возможные доставленные неудобства", — отмечено в заявлении.