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Тухугов готов провести поединок с Лобовым в Москве

14:23
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Российский боец Зубайра Тухугов готов провести поединок с ирландцем Артемом Лобовым на турнире UFC в Москве, сообщает ТАСС.

— Если состоится бой — подерусь, если нет — что поделать. Я не вижу его как своего соперника. Но я сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве, — сказал Тухугов.

Ранее Артем Лобов заявил о готовности вернуться в промоушен UFC ради боя против Зубайры Тухугова, либо подраться с россиянином по правилам кулачных боев.

Тухугов и Лобов должны были провести бой в UFC, однако поединок был отменен. Лобов в настоящий момент не является бойцом UFC.

В активе 29-летнего Тухугова 19 побед и четыре поражения в ММА. 33-летний Лобов одержал 13 побед и потерпел 15 поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8547815

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