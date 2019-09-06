«Три месяца спрашивают одно и то же. Ничего не меняется!» Хабиба достали журналисты

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не стал общаться со СМИ на медиа-дне, а также раскритиковал журналистов за однообразные вопросы.

— Я не пропустил медиа-день, — сказал Нурмагомедов. — Я был на медиа-дне. Просто не стал отвечать на вопросы, поскольку у меня была сгонка веса после этого. Там было слишком много камер... Это отнимает энергию. А мне нужна была энергия, чтобы вес сделать, чтобы вы могли прийти и насладиться (боем с Порье. — Прим. «СЭ»). Последние три месяца — одни и те же вопросы, ничего не меняется. Даже вот сейчас... Вы даже не представляете, как много раз я на эти вопросы отвечал. Что думаешь о сопернике, как ты себя чувствуешь, обязательно — про отца. 90 процентов вопросов — одни и те же. Вот встань на мое место, скажи 100 раз дно и то же и тоже устанешь.

— Ваш отец...

— (морщится) Видите, опять спрашивают одно и то же!

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. (Илья Андреев)

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.