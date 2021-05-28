Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тренер Волкова: «Сирил Ган — не самый скоростной соперник в карьере Волкова»

22:05
Сирил Ган и Александр Волков. Фото Instagram
Сирил Ган и Александр Волков. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко не считает Сирила Гана самым быстрым соперником в карьере своего подопечного.

«Деррик Льюис будет побыстрее, поскоростнее. Сирил прекрасно двигается и такой мобильный, но по скорости очень многие тяжи достаточно резкие. Может они двигаются не так изящно и грациозно, как Сирил Ган, но бьют как кувалда и на очень больших скоростях. Поэтому будет интересный и хороший поединок. Мы сами с нетерпением его ждем», — сказал Кияшко в беседе с «СЭ» на турнире ACA 123 в Москве.

Бой Волков — Ган состоится в ночь на 27 июня в Вегасе на турнире UFC Fight Night 190.

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира
Таксист отобрал у мужчины деньги и паспорт и уехал с его подругой
Желтая угроза: в Индии обнаружили новый вид опасной плесени
Во сколько лет умирают разные знаки зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд