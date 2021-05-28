Главный тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко не считает Сирила Гана самым быстрым соперником в карьере своего подопечного.

«Деррик Льюис будет побыстрее, поскоростнее. Сирил прекрасно двигается и такой мобильный, но по скорости очень многие тяжи достаточно резкие. Может они двигаются не так изящно и грациозно, как Сирил Ган, но бьют как кувалда и на очень больших скоростях. Поэтому будет интересный и хороший поединок. Мы сами с нетерпением его ждем», — сказал Кияшко в беседе с «СЭ» на турнире ACA 123 в Москве.

Бой Волков — Ган состоится в ночь на 27 июня в Вегасе на турнире UFC Fight Night 190.

(Ислам Бабаджанов)