Тренер Волкова: «Сирил Ган — не самый скоростной соперник в карьере Волкова»
22:05
Главный тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко не считает Сирила Гана самым быстрым соперником в карьере своего подопечного.
«Деррик Льюис будет побыстрее, поскоростнее. Сирил прекрасно двигается и такой мобильный, но по скорости очень многие тяжи достаточно резкие. Может они двигаются не так изящно и грациозно, как Сирил Ган, но бьют как кувалда и на очень больших скоростях. Поэтому будет интересный и хороший поединок. Мы сами с нетерпением его ждем», — сказал Кияшко в беседе с «СЭ» на турнире ACA 123 в Москве.
Бой Волков — Ган состоится в ночь на 27 июня в Вегасе на турнире UFC Fight Night 190.
(Ислам Бабаджанов)
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