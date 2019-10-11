Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес? не считает, что россиянин — это современная версия легендарного американского боксера Мохаммеда Али. По его словам, больше на него похож новозеландец Исраэль Адесанья, который стал чемпионом UFC в среднем весе.

— Думаю, что Хабиб не является версией Али. Хотя их можно сравнить по степени популярностисказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News — Хабиб проделал больше половины пути в достижении такого статуса. Он почти достиг этого.

Мне кажется, что Адесанья больше похож на современного Мохаммеда Али. Я им восхищаюсь. Он отлично говорит, обладает чувством юмора, знает, когда быть серьезным.