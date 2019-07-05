Тренер Хабиба посоветовал Макгрегору взять охрану на турнир в Абу-Даби

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов Хавьер Мендес отметил, что ирландец Конор Макгрегор должен привести с собой охрану, если намерен посетить турнир в Абу-Даби.

Ранее ирландец неоднократно оскорбительно высказывался о жене Хабиба. Напомним, 7 сентября Нурмагомедов на турнире в Абу-Даби встетится с американцем Дастином Порье.

– Пусть обеспечит себя себя охраной максимальным образом, – цитирует Мендеса The Sun. -Многим не понравилось, когда Макгрегор оскорбил страну Нурмагомедова и отца. Он сделал худшее, из всего что мог – оскорбил супругу.