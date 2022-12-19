Сергей Торосян: «Переводы и контроль Царукяна оставляют желать лучшего»

Тренер Царукяна рассказал, что ему не понравилось в работе Армана в бою с Исмагуловым

Тренер Армана Царукяна (19-3) Сергей Торосян рассказал, что ему не понравилось в работе Царукяна в бою с Дамиром Исмагуловым (24-2).

«Переводы и контроль Армана оставляют желать лучшего, потому что мы давно над этим не работали, и пока он там [за границей] готовился с ребятами, он эту работу немножко подрастерял, — сказал Торосян в интервью «СЭ». — Я думаю, что он показал меньше 50 процентов именно в контроле у сетки, вязкости, в забивании. Брал положение неплохо, но оттуда продолжения работы не было. Давал вставать, подниматься. Понятно, что Исмагулов не самый не умеющий это делать, но в любому случае он должен был эту работу сделать гораздо лучше».

Царукян одержал победу над Исмагуловым единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.