Торосян раскритиковал бой на UFC: «Я не могу понять, это бокс на кулаках или что?»

Сергей Торосян, тренер легковеса UFC Армана Царукяна (19-3), считает, что бой Дрю Добера (26-11) и Бобби Грина (29-14) на UFC Fight Night 216 — это не уровень сильнейшей лиги мира. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Я, честно говоря, очень негативно относился к половине тем ребятам, которых туда [на UFC Fight Night 216] выпускают.

— Вы, в частности, про бывшего соперника Ислама Махачева Бобби Грина, который проиграл?

— Да. Опустили руки оба, стоят на расстоянии вытянутой руки. Это, я не могу понять, бокс на кулаках или что это? Где здесь UFC? Ни борьбы нормальной... как можно на расстоянии вытянутой руки стоять в UFC и друг другу колотить лицо? У вас же столько техники, вы же пришли показывать шоу. Идите тогда на кулаках деритесь, если не хотите бороться, амплитудно втыкать, контролировать, у сетки возить. Значит, это не ваше.

Это, опять же, на мой взгляд. Может быть людям нравится то, как они себя ведут. Добер вырубил его (Грина. — Прим. «СЭ») из-за того, что тот опустил руки и стоял перед ним, лицом щелкал. Так же нельзя, подними руки".

Добер нокаутировал Грина во втором раунде. Турнир UFC Fight Night 216 состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.