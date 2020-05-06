Тони Фергюсон призвал Хабиба и Макгрегора завершить карьеры

Американский боец ММА Тони Фергюсон перед боем с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249 заявил, что россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Тони Фергюсону пора завершать карьеры. Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире с российский бойцом, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, это настоящий пояс, — приводит MMA Fighting слова Фергюсона. - Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору нужно уйти в отставку. Хочу ли я бой с Хабибом? Не хочу говорить об этом, я сосредоточен только на UFC 249.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).