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Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: "Не могу дождаться, чтобы поставить тебя на колени"

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Боец ММА Тони Фергюсон резко отозвался об ирландце Коноре Макгрегоре, который ранее завершил свою спортивную карьеру на девять дней, а также в очередной раз заявил о желании провести поединок с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 35-летний американец написал в своем Твиттере.

– Конор, тебя прикончили…ты вышел и сдался, как сука. Теперь ты просишь второго шанса, отбирая мою возможность. Ты ложный идол. Хабиб, ты готов со мной драться, олух? Не убегай от меня как на UFC 209. Трус. Никто из вас не верен этому спорту. Я – настоящий чемпион, – написал Фергюсон.

 

– Не могу дождаться, чтобы поставить тебя на колени, Хабиб. У меня есть специально подобранный галстук для тебя, – написано в сообщении Фергюсона в Твиттере.

 

Фергюсон и Нурмагомедов четыре раза пытались провести бой. Каждый раз поединок отменяли из-за травм одного из бойцов.

Хабиб Нурмагомедов: "Бой с Фергюсоном – по-прежнему бой мечты"

 

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