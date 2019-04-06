Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: "Не могу дождаться, чтобы поставить тебя на колени"

Боец ММА Тони Фергюсон резко отозвался об ирландце Коноре Макгрегоре, который ранее завершил свою спортивную карьеру на девять дней, а также в очередной раз заявил о желании провести поединок с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 35-летний американец написал в своем Твиттере.

– Конор, тебя прикончили…ты вышел и сдался, как сука. Теперь ты просишь второго шанса, отбирая мою возможность. Ты ложный идол. Хабиб, ты готов со мной драться, олух? Не убегай от меня как на UFC 209. Трус. Никто из вас не верен этому спорту. Я – настоящий чемпион, – написал Фергюсон.

You were finished... Tapped out & Quit like a bitch. Now you’re stepping on my toes you false idols @TheNotoriousMMA @ParadigmSM @TeamKhabib Ready when you are Fathead. Don’t dodge me like #ufc209 Coward. No Loyalty to the game. -Real Champ Champ pic.twitter.com/8mMtmzZbPq – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 5 апреля 2019 г.

– Не могу дождаться, чтобы поставить тебя на колени, Хабиб. У меня есть специально подобранный галстук для тебя, – написано в сообщении Фергюсона в Твиттере.

Can’t wait to snap you down to your knees @TeamKhabib I’ve got a special necktie picked out just for you. pic.twitter.com/NXyUfTr5J5 – Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 5 апреля 2019 г.

Фергюсон и Нурмагомедов четыре раза пытались провести бой. Каждый раз поединок отменяли из-за травм одного из бойцов.

Хабиб Нурмагомедов: "Бой с Фергюсоном – по-прежнему бой мечты"