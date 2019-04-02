Хабиб Нурмагомедов: "Бой с Фергюсоном – по-прежнему бой мечты"

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о психологических проблемах Тони Фергюсона и оценил возможность встречи с ним в октагоне.

– Я думаю, что там больше семейные проблемы, чем психические. Жена полицию вызывала. Я не вдавался в подробности, так же как и вы читал в интернете. Желаю ему все преодолеть и вернуться. Непривычно видеть чемпиона, у которого такие неприятности. Но у всех бывают проблемы: у кого-то физические, у кого-то психологические, у кого-то звездная болезнь, у кого-то еще что-то. У меня были травмы, у него – такие проблемы. Но трудности делают людей сильнее. Пусть возвращается. Надеюсь, что мы еще подеремся.

– Это по-прежнему бой мечты?

– Да, так и есть. Это самый ожидаемый бой в мире. Это не мое мнение, это мне говорили владельцы UFC, которые мониторят общественное мнение и анализируют ситуацию. Так что пусть Тони возвращается, я готов с ним драться, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция