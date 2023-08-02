Токов вернулся в топ-15 рейтинга лучших российских бойцов p4p, Нурмагомедов опередил Крылова

Опубликован обновленный рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории.

Анатолий Токов вернулся в топ-15, а Умар Нурмагомедов опередил в рейтинге Никиту Крылова. Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется в первую среду каждого месяца. На этот раз в опросе приняли участие 36 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 570 баллов (534 баллов в голосовании + 36 упоминаний в анкетах).

2. Вадим Немков — 521 (485 + 36).

3. Сергей Павлович — 492 (456 + 36).

4. Магомед Анкалаев — 423 (387 + 36).

5. Усман Нурмагомедов — 330 (298 + 32).

6. Анатолий Малыхин — 313 (282 + 31).

7. Петр Ян — 288 (256 + 32).

8. Александр Волков — 283 (252 + 31).

9. Арман Царукян — 239 (211 + 28).

10. Эдуард Вартанян — 204 (175 + 29).

11. Мовсар Евлоев — 183 (155 + 28).

12. Умар Нурмагомедов — 177 (149 + 28).

13. Никита Крылов — 176 (151 + 25).

14. Александр Шаблий — 65 (49 + 16).

15. Анатолий Токов — 58 (48 + 10).

Всего же в анкеты попали 39 бойцов. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:

16. Евгений Гончаров — 55 (45 + 10).

17. Мовлид Хайбулаев — 50 (41 + 9).

18. Андрей Корешков — 45 (37 + 8).

19. Аскар Аскаров — 39 (30 + 9).

20. Шарабутдин Магомедов — 37 (32 + 5).

21. Роман Копылов — 36 (26 + 10).

22. Ринат Фахретдинов — 32 (24 + 8).

23. Магомедрасул Гасанов — 31 (26 + 5).

24. Магомед Магомедкеримов — 28 (21 + 7).

25. Альберт Туменов — 17 (14 + 3).

26. Устармагомед Гаджидаудов — 16 (14 + 2).

27. Владимир Минеев — 14 (11 + 3).

28. Виталий Слипенко — 13 (10 + 3).

29. Олег Борисов — 11 (9 + 2).

30. Муслим Магомедов — 11 (10 + 1).

31. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 9 (7 + 2).

32. Григорий Пономарев — 9 (8 + 1).

33. Сайгид Изагахмаев — 8 (6 + 2).

34. Азамат Мурзаканов — 7 (4 + 3).

35. Магомед Умалатов — 7 (5 + 2).

36. Валентин Молдавский — 5 (3 + 2).

37. Азамат Керефов — 5 (4 + 1).

38. Магомед Исмаилов — 4 (3 + 1).

39. Иван Штырков — 3 (2 + 1).

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 5 июля 2021 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно, за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Алексей Сафонов (Hardcore), Владислав Калугин («Дикий бой»), Янис Коханко, Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Николай Сотников (Fight TV), Арслан Доциев («Обзор Press»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 6 сентября.