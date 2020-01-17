«Теперь этот клуб становится вовсе родным». Отец Хабиба оценил фото игроков «Спартака» в папахах

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фотографию с игроками «Спартака».

На снимке футболисты Георгий Джикия, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев в папахах. Этот головной убор стал фирменной фишкой Хабиба Нурмагомедова в UFC.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо ребята!» — подписал фото Абдулманап.

На счету 31-летнего Нурмагомедова-младшего 28 побед в ММА и ни одного поражения. 18 апреля в Нью-Йорке Хабиб проведет бой с американцем Тони Фергюсоном.