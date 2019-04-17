Тарасов назвал гонорар за бой с Дациком

ММА-блогер Артем Тарасов рассказал о гонораре за бой с Вячеславом Дациком.

– Нам его заплатил Амиран. В итоге он составил полтора миллиона, – заявил Тарасов. - А официальный гонорар – 300 тысяч. Из чего он сложился? Эдвард Бил там дал 250 тысяч из-за того, что он проспорил. Еще один парень дал половину, тоже проспорил. Остальное – спонсоры. Покажите, у кого бой был круче. Сейчас наш бой самый обсуждаемый.

– Гонорар уже потратили?

– Да. Мы устроили мощное автопати. Было много людей, все блогеры приехали, мы нормально отметили. Отмечали, как все русские люди отмечают.

Поединок прошел 15 апреля и завершился победой Тарасова из-за того, что Дацик был дисквалифицирован за неоднократное нарушение правил. (Михаил Потапов)