Тактаров поздравил Хабиба с выигрышем премии BBC

Первый российский боец в UFC Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в голосовании за премию главной мировой звезде спорта 2020 года по версии британского телеканала ВВС.

«Это достижение, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram. — Не какая-нибудь фейк-ньюс, как Трамп говорил. Это серьезная компания, мировая компания. Поздравляем его. Там , наверное, было какое-то голосование, и признали. Несмотря на то, что они базируются, наверное, все-таки в Лондоне».

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении бойцовской карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях ММА (13-0 в UFC), он возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Хабиб стал первым российским спортсменом, удостоившимся премии ВВС.