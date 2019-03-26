Тактаров - о решении Макгрегора: "Ему не интересен реванш с Хабибом, ему уже нечего доказывать"

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров отметил, что боец ММA Конор Макгрегор может никогда не возвращаться в спорт, поскольку имеет прибыльный бизнес. Сегодня ирландец объявил о завершении карьеры.

- Макгрегор имеет бизнес с миллиардным доходом, он может уже не драться, - цитирует ТАСС Тактарова. - Думаю, ему не интересен реванш с Хабибом, ему уже нечего доказывать. Я общаюсь с окружением Конора и знаю, что он заработал за бой с Хабибом около 52 миллионов долларов. Думаю, он попробовал потренироваться и понял, что тело уже не хочет.

Но раньше было принято так раскручивать бои - делать заявления в соцсетях. Возможно, и в этот раз так.