Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:19

Стивен Томпсон дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) считает, что у чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) больше шансов на победу, чем у Алекса Перейры (6-1).

«Это будет захватывающий бой, — сказал Томпсон в интервью Middle Easy. — Никто не мог конкурировать с Адесаньей. Он показывал доминирующие выступления, и он выиграл почти у всех топ-10 бойцов своего дивизиона. Алекс Перейра одержал в UFC три победы, и этот бой имеет смысл, потому что он последний, кто победил Адесанью.

Я считаю, что их первый бой выиграл Адесанья. Во втором бою он переигрывал Перейру до тех пор, пока не упал в нокаут. Они дрались в кикбоксинге, а сейчас встретятся в ММА, и у Адесаньи в арсенале больше приемов для победы. Единственное, чего должен остерегаться Адесанья, это левого хука Перейры. Он многих парней нокаутировал этим левым хуком».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
UFC
0
Читайте также
Саночник потерял ногу в результате аварии на трассе. Но это его не сломало
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чендлер рассказал, как именно победит Дастина Порье

О'Мэлли: «Сехудо выстрелил себе в ногу, когда решил уйти в отставку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости