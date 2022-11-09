Стивен Томпсон дал прогноз на бой Адесаньи и Перейры

39-летний полусредневес Стивен Томпсон (16-6) считает, что у чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) больше шансов на победу, чем у Алекса Перейры (6-1).

«Это будет захватывающий бой, — сказал Томпсон в интервью Middle Easy. — Никто не мог конкурировать с Адесаньей. Он показывал доминирующие выступления, и он выиграл почти у всех топ-10 бойцов своего дивизиона. Алекс Перейра одержал в UFC три победы, и этот бой имеет смысл, потому что он последний, кто победил Адесанью.

Я считаю, что их первый бой выиграл Адесанья. Во втором бою он переигрывал Перейру до тех пор, пока не упал в нокаут. Они дрались в кикбоксинге, а сейчас встретятся в ММА, и у Адесаньи в арсенале больше приемов для победы. Единственное, чего должен остерегаться Адесанья, это левого хука Перейры. Он многих парней нокаутировал этим левым хуком».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.