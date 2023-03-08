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Сегодня, 09:03

Стипе Миочич рассказал, что ожидал от боя Джонса и Гана

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) подтвердил, что изначально думал, что Сирил Ган (11-2) победит Джона Джонса (27-1) на UFC 285.

«Я думал, что Сирил Ган победит, — сказал Миочич на The MMA Hour. — Я думал, если Сирил будет держаться на ногах, то будет разбирать его на части. Но я также знал, что Джон будет использовать свою борьбу, и это может быть долгой ночью для Сирила. Мне казалось, что поединок дойдет до решения, что это будет 5-раундовая война. Но я ошибался».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
Стипе Миочич
UFC
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