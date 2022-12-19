Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:33

Стало известно, когда может состояться третий бой Шуаева и Пономарева в AMC Fight Nights

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться третий поединок за титул тяжелого веса промоушена между Григорием Пономаревым и Юсупом Шуаевым.

«На 17 марта запланирован третий бой Григория Пономарева с Юсупом Шуаевым. В это день впервые защиту проведет Глеб Хабибуллин, соперником станет Роман Силагадзе. Дальше — не секрет, Шовхал Чурчаев против Шамиля Галимова», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Первый поединок между Пономаревым и Шуаевым прошел 25 марта в рамках турнира AMC Fight Nights 110. В этом противостоянии нокаутом во втором раунде победил Юсуп, завоевав титул лиги в тяжелой весовой категории.

Во второй раз бойцы встретились 14 октября в Сочи в рамках AMC Fight Nights 115. Поединок закончился на последней минуте первого раунда. Пономарев перевел соперника в партер, где сумел забрать спину и задушить оппонента. Таким образом, Григорий стал новым чемпионом AMC FN в тяжелом весе.

Источник: Metaratings
Григорий Пономарев
Камил Гаджиев
0
Читайте также
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухаммад Мокаев готов выйти на коротком уведомлении на UFC 284
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости