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«Сломаю этому парню лицо, а затем получу за это деньги». Масвидаль пообещал уничтожить Усмана

6 июля 2020, 21:44

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль объяснил, почему не любит чемпиона дивизиона Камару Усмана, с которым он проведет бой в рамках турнира UFC 251.

— Я счастлив как никогда, потому что сломаю этому парню лицо, а затем получу за это деньги, — сказал Масвидаль в интервью ESPN. — Вы слышали, что он говорит? Как он отзывается о других людях? Он источает один сплошной негатив и неуважение к окружающим.

Я знаю этого парня уже некоторое время, так как мы оба живем и тренируемся в Южной Флориде. Около четырех или пяти лет назад он подходил ко мне и просил с ним сфотографироваться. А теперь ты корчишь из себя гангстера? Я не верю тебе.

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