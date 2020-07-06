«Сломаю этому парню лицо, а затем получу за это деньги». Масвидаль пообещал уничтожить Усмана

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль объяснил, почему не любит чемпиона дивизиона Камару Усмана, с которым он проведет бой в рамках турнира UFC 251.

— Я счастлив как никогда, потому что сломаю этому парню лицо, а затем получу за это деньги, — сказал Масвидаль в интервью ESPN. — Вы слышали, что он говорит? Как он отзывается о других людях? Он источает один сплошной негатив и неуважение к окружающим.

Я знаю этого парня уже некоторое время, так как мы оба живем и тренируемся в Южной Флориде. Около четырех или пяти лет назад он подходил ко мне и просил с ним сфотографироваться. А теперь ты корчишь из себя гангстера? Я не верю тебе.