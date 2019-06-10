Сколько заработали Петр Ян, Фергюсон и Сехудо на UFC 238

Стали известны гонорары бойцов на UFC 238, информирует thesportsdaily.com. Американец Генри Сехудо, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях, заработал 440 тысяч долларов (350 тысяч за бой, 50 тысяч бонус и 40 тысяч за медиа-активность). Его соперник Марлон Мораес получил 130 тысяч (100+30).

Американец Тони Фергюсон получил за победу 235 тысяч (160+10+50+15). Дональд Серроне, проигравший ему, получил больше – 245 тысяч (175 за выход, 50 за лучший бой вечера и 20 за медиа-активность).

Гонорар российского бойца Петра Яна составил 64 тысячи (30 за выход, 30 бонус за победу и 4 за медиа-активность).