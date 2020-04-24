Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Шлеменко заявил, что коронавирус помешал ему подписать контракт с UFC

02:42
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) рассказал, что в апреле планировал дебютировать в UFC. Однако его планам помешал коронавирус.

— Мои планы слегка спутал коронавирус, — цитирует ТАСС Шлеменко. — Я в этом году собирался дебютировать в той организации, о которой мы говорили (UFC). Мой бой в RCC был намечен на апрель, дальше стояли определенные планы. К осени я имел бы все, чтобы попасть в UFC.

Конечно, через соперников смотреть тяжело, но и не рядовой боец. У меня есть медийность, которой нет у многих бойцов, у меня есть титулы и опыт. Однако я отдаю себе отчет, что мне, подписавшись в UFC, нужно будет пройти определенный испытательный срок. Это может быть один бой или два, будет зависеть от качества поединков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8311963

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир