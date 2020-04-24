Шлеменко заявил, что коронавирус помешал ему подписать контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко (59-13) рассказал, что в апреле планировал дебютировать в UFC. Однако его планам помешал коронавирус.

— Мои планы слегка спутал коронавирус, — цитирует ТАСС Шлеменко. — Я в этом году собирался дебютировать в той организации, о которой мы говорили (UFC). Мой бой в RCC был намечен на апрель, дальше стояли определенные планы. К осени я имел бы все, чтобы попасть в UFC.

Конечно, через соперников смотреть тяжело, но и не рядовой боец. У меня есть медийность, которой нет у многих бойцов, у меня есть титулы и опыт. Однако я отдаю себе отчет, что мне, подписавшись в UFC, нужно будет пройти определенный испытательный срок. Это может быть один бой или два, будет зависеть от качества поединков.