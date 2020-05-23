Шлеменко посоветовал посмотреть сюжет Михалкова. В нем рассказывается о чипировании человечества

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко похвалил сюжет авторской передачи режиссера Никиты Михалкова, в котором идет речь о массовом чипировании человечества.

— Хочу вам порекомендовать отличный фильм Никиты Михалкова — Бесогон ТВ: «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди», — сказал Шлеменко в Instagram. — Также от себя лично хочу поблагодарить Никиту за такие прекрасные сюжеты, которые заставляют задуматься. Как он в своих сюжетах говорит — важно хоть иногда думать. Так вот отличный фильм вышел из последних. Всем советую посмотреть

В сюжете Михалков высказал конспирологическую теорию о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей по всему миру. Ранее телеканал «Россия 24» снял с эфира этот выпуск.