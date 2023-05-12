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Сегодня, 19:10

Шишков выразил желание подраться в Екатеринбурге на турнире RCC Hard

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Кулачный боец лиги Top Dog Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал сотрудничество компаний RCC и Top Dog и выразил желание подраться в Екатеринбурге на турнире RCC Hard.

«Я считаю, что это хорошая история. Top Dog идет в правильном направлении и подыскивает хорошие взаимоотношения с другими организациями. RCC — за спорт. Там хороший и адекватный владелец, люди, которые вкладывают реально в бои. Там нет никакого треш-тока, никаких моментов из поп-ММА. Top Dog близка эта философия, и я рад, что наши компании вступили в приятельские отношения. Может быть, мне там скоро тоже сделают бой в следующем году. Посмотрим, как закончится для меня этот год. Пока я немного выбыл, и мне надо восстановиться. Но хотелось бы провести в RCC хороший медийный бой с интересным оппонентом, чтобы это понравилось всем, кто заинтересован в нашей организации. Это было бы классно», — приводит слова Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Первый турнир новой кулачной лиги RCC Hard прошел 29 апреля в Екатеринбурге. В главном бою вечера звезда Top Dog Сергей «Кратос» Калинин победил единогласным решением судей бразильца Кристиано Фролича. Также в турнире приняли участие и другие бойцы Top Dog в рамках сотрудничества организаций.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kulachnyi-boec-shishkov-vozmozhno-mne-sdelayut-boi-v-rcc-hard-v-sleduyushem-godu-250492/
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