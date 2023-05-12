Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с Дациком

Белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич прокомментировал возможность своего поединка с Вячеславом Дациком.

«Славе нужны более медийные и более возрастные соперники. Я бы, конечно, не отказался от боя с ним. Мы всегда можем созвониться. У нас нет цели подраться друг с другом, но я не исключаю наш бой. Все возможно. Поединок с ним — это хорошая возможность для моего медиа-пути. Мы качнем бой. Люди посмотрят. При всем уважении к Дацику, Слава уже сам возрастной. Ему нужны сбитые летчики, с которыми он может зарубиться, закуситься и оторвать голову. Мне так просто голову не оторвешь», — приводит слова Романкевича MMA.Metaratings.ru.

На турнире RCC 15 в Екатеринбурге 13 мая Романкевич проведет бой по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым. Дацик в последние годы проводит поединки по гибридным правилам с варьируемым количеством раундов и размером перчаток. В своем крайнем поединке он потерпел поражение от Кевина Джонсона.