Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Допинг

Сегодня, 09:14

Шара Буллет прошел два допинг-теста USADA

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) подтвердил, что агенты USADA прилетали в Махачкалу и Москву, чтобы взять у него тесты на допинг.

«В первый раз они приехали, когда я был в Москве, — сказал Магомедов «СЭ». — Они приехали в одну гостиницу, я уже переехал в другую гостиницу, и они меня там искали. Хорошо, что позвонили. Приятно был удивлен, потому что я их ждал. Это важный для меня пункт — пройти этот контроль. За две недели два раза проверили: в Махачкалу приехали, и в Москве проверили. Надеюсь, все нормально. Я сказал, как есть. Мне нравится, что там все на равных условиях [выступают], и меня это больше мотивирует, когда все на равных условиях, без химии.

У меня не было больших знаний в химии, у меня не было диетолога. По мере своих технических возможностей выигрывал бои. Я знаю, что в России много этим пользуются, у всех чуть ли не свои лаборатории. Тяжело бывает в этом с ними соперничать. У меня в школе по химии двойка была, таблицу Менделеева даже не выучил. Но чуть напрягает USADA, потому что в телефоне целая программа, в которой надо отмечать, куда ты поехал, где на ночь остался. Режим им нужно постоянно свой говорить. Чуть такой контроль родительский. Напрягает».

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют в организации может состояться весной.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет готовится к дебюту в UFC под руководством Гора Азизяна
Новости
RSS RSS
Все новости