Сергей Павлович и Махачев вошли в 10-ку лучших бойцов 2022 года по версии Sports Illustrated
Американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated привел десять лучших бойцов MMA в 2022 году.
Бойцом года признан чемпион UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски (25-1), который выиграл два боя в этом году. На втором месте — чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев (23-1), а на третьем — чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1).
Ниже представлены топ-10 бойцов года по версии Sports Illustrated:
10. Майкл Чендлер (UFC; 1 победа, 1 поражение);
9. Ксионг Джинг Нан (ONE Championship; 2-0);
8. Джонни Эблен (Bellator; 2-0);
7. Сергей Павлович (UFC; 3-0);
6. Исраэль Адесанья (UFC; 2-1);
5. Чжан Вэйли (UFC; 2-0);
4. Алджамейн Стерлинг (UFC; 2-0);
3. Алекс Перейра (UFC; 3-0);
2. Ислам Махачев (UFC; 2-0);
1. Александр Волкановски (UFC; 2-0)
Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.