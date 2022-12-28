Татьяна Суарес проведет первый за 3 года бой в UFC в феврале 2023-го

Непобежденный боец UFC, представительница минимальной весовой категории Татьяна Суарес (8-0) сообщила, что ее долгожданное возвращение в октагон состоится в феврале 2023 года.

«Когда ты вновь будешь драться?» — спросил ее в комментариях один из пользователей соцсети, на что Суарес ответила: «В феврале».

Суарес провела в UFC четыре боя. В прошлом поединке она одолела Нину Нуньес (11-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 8 июня 2019 года на UFC 238 в Чикаго, США.