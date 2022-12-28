Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:59

Татьяна Суарес проведет первый за 3 года бой в UFC в феврале 2023-го

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Непобежденный боец UFC, представительница минимальной весовой категории Татьяна Суарес (8-0) сообщила, что ее долгожданное возвращение в октагон состоится в феврале 2023 года.

«Когда ты вновь будешь драться?» — спросил ее в комментариях один из пользователей соцсети, на что Суарес ответила: «В феврале».

Суарес провела в UFC четыре боя. В прошлом поединке она одолела Нину Нуньес (11-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 8 июня 2019 года на UFC 238 в Чикаго, США.

0
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Павлович и Махачев вошли в 10-ку лучших бойцов 2022 года по версии Sports Illustrated

Рики Саймон бросил вызов Петру Яну: «Слышал, ты решил продолжить карьеру»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости