Сергей Харитонов прокомментировал драку Минеева и Исмаилова

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ"драку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире АМС Fight Nights в Москве.

— Да что и говорить по этому поводу. В общем-то ничего нового, какие тут могут быть комментарии. Вот так мы прославляем нашу страну. Позорище, просто позорище.

Во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки, переросшая в массовую драку. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком.

(Алла Родкина)