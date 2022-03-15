«Поздно пить боржоми, когда почки сели». Харитонов ответил на жесткое заявление Емельяненко

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью «СЭ» ответил на жесткое заявление Александра Емельяненко в свой адрес.

Ранее Емельяненко в своем Instagram назвал Харитонова «рыжим петушком» и попросил «не кукарекать».

«Я уже штаны обделал, — шуточно Харитонов отреагировал на слова Емельяненко в интервью «СЭ». — Честно говоря, я даже серьезно готовиться к этому бою не стану. Если предложат, по условиям договоримся, через неделю [подерусь] - поехали. Полный вперед. Скажу честно и открыто, что не буду даже готовиться. В парах чуть-чуть постаю немного и так далее, потому что уверен, что алкаша ничего не исправит, что уже назад пути нет. Он думает, что форму наберет или еще что-то, но уже все — это [у него] образ жизни. Как бы он там ни тренировался, что бы он там ни делал... Повторяюсь, что в свое время он был талантливым бойцом. Был талантливым, начинающим, подрастающим бойцом, и из него мог бы получиться толк, но, как говорится в поговорке: поздно пить боржоми, когда почки сели. Это примерно из той оперы. Полный вперед».

Также Харитонов оценил силу удара Емельяненко, которому он техническим нокаутом уступил в 2006 году на турнире Pride в Японии.

«Не скажу, что у него самый сильный удар, — считает Харитонов. — Я пропустил в том бою. Я как раз выходил драться после серьезной травмы, не было спаррингов, и я подставился, как в бою с [Хави] Айялой. По большому счету тогда подставился, пропустил удар. Тогда по большому счету выигрывал бой по очкам. У нас же в боях нет такого, что [нужно побеждать] по очкам. Тяжеловесы всегда должны нокаутировать».

«Не спорю, что тогда пропустил. Признал поражение, и в этом нет вопросов. Матч-реванш был готов провести сразу через месяц, через два, через полгода, через два года, но потом у нас никак не было этого реванша. Все говорят-говорят [о реванше], но никто не делает. То один скажет, то — другой, но конкретного предложения не было. Вот и все. Будет конкретное предложение — будем рассматривать».

«Я еще раз повторяюсь, что мы можем без всяких денег и организаций подраться даже тут в студии — вон на зеленом фоне набить друг другу пятаки. Но я хочу, чтобы на это все смотрел весь мир, и чтобы была реально нормальная, достойная организация. И желательно, как вчера озвучивал правила, без ограничений по времени. Желательно, чтобы минут 30 дали, и чтобы вышел из клетки только один. Так что полный вперед».

18 марта в Белоруссии Харитонов проведет бой по боксу на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперник — чемпион США по боксу среди любителей и тренер знаменитого Деонтея Уайлдера Малик Скотт.