Российский боец Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к бою против бразильца Фернандо Родригеса. Бойцы проведут поединок по особым правилам, на кону — титул WTKF в тяжелом весе.

— Основной процесс окончен. Вчера был легкий спарринг. до этого — баньки, растяжка. Настраиваемся на бой, идем только к победе. Все по режиму, все по плану, — цитирует «Рен ТВ» Харитонова.

Россиянин и бразилец тепло поприветствовали друг друга на церемонии взвешивания.

— Мы же не враги. Мы обычные люди. Зачем враждовать за пределами ринга? Мы соперники, но нет неприязни, — пояснил Харитонов.

На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.