Сергей Харитонов — о Родригесе: «Зачем враждовать за пределами ринга? Мы соперники, но нет неприязни»
Российский боец Сергей Харитонов рассказал о последних приготовлениях к бою против бразильца Фернандо Родригеса. Бойцы проведут поединок по особым правилам, на кону — титул WTKF в тяжелом весе.
— Основной процесс окончен. Вчера был легкий спарринг. до этого — баньки, растяжка. Настраиваемся на бой, идем только к победе. Все по режиму, все по плану, — цитирует «Рен ТВ» Харитонова.
Россиянин и бразилец тепло поприветствовали друг друга на церемонии взвешивания.
— Мы же не враги. Мы обычные люди. Зачем враждовать за пределами ринга? Мы соперники, но нет неприязни, — пояснил Харитонов.
На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/664533-idem-k-pobede-kharitonov-o-poslednikh-prigotovleniiakh-k-boiu-s-rodrigesom