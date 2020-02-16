Сергей Харитонов: «Горжусь, что служил в ВДВ, иду с этим по жизни»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о своей службе в Воздушно-десантных войсках. По словам спортсмена, ему доводилось прыгать с парашютом и выполнять боевые задачи.

— Воздушно-десантные войска — это такой особый вид войск, где нужно чем-то отличаться, — цитирует «Рен ТВ» Харитонова. — И десантник — это такой человек, который должен прыгать с парашютом и выполнить поставленную боевую задачу. И все это делается, конечно, для того, чтобы закрепить, закалить дух молодых ребят, чтобы они хотели и желали: кто-то служить в ВДВ, кто-то поступить в военное училище и так же дальше продолжать военную службу в воздушно-десантных войсках. Так что, конечно, однозначно я и участвовал в показательных выступлениях, и бил кирпичи руками, и бил бутылки об голову.

Все это было, но на самом деле сейчас я немножко повзрослел и профессионально занимаюсь своим спортом. Все это где-то там, я это не забываю. Я — человек, у нас всегда была поговорка: который носил голубой берет, всю жизнь с гордостью себя будет называть десантник. И я горжусь, повторяю, что я служил в воздушно-десантных войсках, иду с этим по жизни.

Сергей Харитонов 23 февраля проведет бой с Фернандо Родиригесом по сообым правилам в рамках промушена WTKF.