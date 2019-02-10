Сергей Харитонов: "Емельяненко ни в коем случае не надо заканчивать"

Российский боец MMA Сергей Харитонов в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился мыслями о карьере Последнего Императора Федора Емельяненко. Ранее 42-летний спортсмен проиграл американцу Райану Бейдеру в Лос-Анджелесе, в финале Гран-при Bellator.

– Результат боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером был ожидаемым для вас?

– Нет, я не ожидал, думал, Федор победит, – ответил Харитонов.

– В чем причина его поражения?

– Он просто пропустил удар и упал, такое бывает. Я сам так падал, на 16-й секунде упал от Хави Айялы в Bellator пару лет назад. Ничего страшного. Надо вставать и идти дальше.

– Федору нужно продолжать?

– Безусловно. Он зарабатывает деньги, он по-другому не умеет, как и я. Сейчас он проиграл, но ему ни в коем случае не надо заканчивать. Все проигрывают. Но решать ему. В любом случае, это всего лишь работа, которая приносит деньги, не более того.​ (Михаил Потапов)

"Федору ни в коем случае нельзя заканчивать". Харитонов – о Емельяненко и бое с Митрионом