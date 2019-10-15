Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер готов вернуться в UFC ради боя с Хабибом Нурмагомедовым. Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.

— Если появится хороший вариант, UFC знает, где меня найти, — цитирует ESPN Сен-Пьера. — Мы пытались организовать хороший бой, но не получилось. Да, речь о поединке с Хабибом. Мог бы я вернуться ради такого боя? Все зависит от того, как это будет согласовано по контракту. Если теоретически — то да. Но вы знаете, как это происходит в деловой сфере. Когда вы заключаете коммерческую сделку, а стороны не приходят к согласию, это нормально. Вы поворачиваетесь и идете дальше. Нельзя вернуться через год и сказать: «Эй, я готов принять предложение, сделанное мне год назад». Так бизнес не ведут. А единоборства от бизнеса не отличаются. Если я сделал предложение, а ты отказался, это нормально. Но ты не может сказать через год, что согласен принять предложение. Мы пытались организовать бой с Хабибом до моего ухода. UFC отказался. Поэтому я занялся другими делами.