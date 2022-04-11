Сехудо назвал единственного бойца, который может побить Джона Джонса

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что действующий чемпион организации в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) — единственный, кто может победить Джона Джонса (26-1).

«В тяжелом дивизионе нет ни одного бойца, кто мог бы доставить Джонсу проблем, — сказал Сехудо в подкасте The Triple C & Schmo Show. — Единственный боец, у которого есть шанс победить Джонса, — это Франсис Нганну с его нокаутирующей силой. Тем не менее Джонс может победить даже Нганну, потому что он может драться в стойке, может бороться, а может сломать тебе ноги болевым приемом. Чтобы победить Джонса, нужно выпускать чертового гризли. Это единственный способ».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270. Сейчас камерунец восстанавливается после операции на колене.