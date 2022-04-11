Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:35

Федор Емельяненко будет секундантом Немкова в финале «Гран-при» Bellator

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Федор Емельяненко будет секундантом чемпиона Bellator Вадима Немкова в поединке против американца Кори Андерсона.

«Федор прилетит. Он будет все грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Все будет как нужно. Должен был еще быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — сказал Немков ТАСС.

Немков в ближайшие выходные проведет бой в финале «Гран-при» Bellator против Андерсона.

Ранее средневес Bellator Анатолий Токов сообщил, что владельцы лиги отказываются давать русским бойцам бои за титул.

Источник: https://tass.ru/sport/14344089
Вадим Немков
Федор Емельяненко
0
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев может возглавить турнир UFC в Абу-Даби в октябре

Сехудо назвал единственного бойца, который может побить Джона Джонса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости