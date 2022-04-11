Федор Емельяненко будет секундантом Немкова в финале «Гран-при» Bellator

Российский боец Федор Емельяненко будет секундантом чемпиона Bellator Вадима Немкова в поединке против американца Кори Андерсона.

«Федор прилетит. Он будет все грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Все будет как нужно. Должен был еще быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — сказал Немков ТАСС.

Немков в ближайшие выходные проведет бой в финале «Гран-при» Bellator против Андерсона.

Ранее средневес Bellator Анатолий Токов сообщил, что владельцы лиги отказываются давать русским бойцам бои за титул.