Сехудо рассказал, почему хотел увидеть Хабиба в полусреднем весе

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сравнил Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Хамзата Чимаева (11-0). Сехудо посетовал, что Нурмагомедов перед завершением карьеры не выиграл второй пояс чемпиона.

«Хамзат побеждает, доминируя, — сказал Сехудо в подкасте The Triple C & Schmo Show. — Он верит в свою борьбу и одержим драками. У него нет детей, поэтому он посвящает всего себя делу. Цель Чимаева — стать величайшим всех времен, уйти с двумя или с тремя титулами. Вот почему я бы хотел, чтобы Хабиб поднялся в полусредний вес. Он должен был уйти из спорта двойным чемпионом».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.