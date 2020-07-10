Сбивший мексиканских болельщиков таксист стал бойцом и победил сотрудника Росгвардии

Анарбек Чынгыз из Киргизии, во время чемпионата мира по футболу 2018 году сбивший в Москве мексиканских болельщиков, стал бойцом профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship.

На первом турнире лиги соперником 30-летнего Чынгыза был 27-летний сотрудник Росгвардии Ринат Надров. Поединок продлился все три раунда, победу отдали Чынгызу. В третьем раунде киргизский боец отправил соперника в нокдаун. Видео боя выложено на Youtube-канале Hardcore Fighting Championship.

16 июня 2018 года Чынгыз, выехав на тротуар, врезался в толпу футбольных фанатов (преимущественно из Мексики) на улице Ильинка в Москве. Болельщики получили тяжелые травмы. Водитель попытался сбежать, но прохожие остановили его и передали полиции. Позднее таксист рассказал, что задремал и перепутал педаль газа и тормоза, поскольку провел за рулем около 20 часов. Чынгыз был приговорен к 1,5 годам принудительных работ.