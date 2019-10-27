«Руки-базуки» объяснил поражение от Монгола
Блогер Кирилл «Руки-базуки» Терешин в своем Instagram прокомментировал свое поражение в поединке с Олегом Монголом.
Все на ринге враги, когда я приехал в Абакан, я посмотрел как живёт @oleg_mongol Олег Монгол. Все говорят что он алкаш и тд., я сам так думал, но когда я приехал и начал смотреть как он живёт, я сам был удивлён, он бывший алкаш, сейчас он занимается, тренируется, я видел как он борется (он раньше борьбой занимался) и был удивлён со всего увиденного. В жизни Олег очень добрый и хороший мужик, уважение ему. Что касается на счёт боя: в 1 очередь я делал это для своей аудитории, все просили: Кирилл выйди хоть раз с кем-то на бой, я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков я уважаю, я не побоялся, приехал на чужую родину один. Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с монголом, мне было очень тяжело с 6 кг., руками подымать (ВАМ ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ), к тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37.5), но я всё отложил и приехал не побоялся и вышел в клетку, так что ребят не говорите гоп пока не перепрыгнешь. И да мужчина тот кто может обеспечить семью, я работаю зарабатываю бабки, а не вафли жую как многие. #абакан #рукибазуки #бой #ринг #спорт #sport #repost #люди #друзья #фото
— Все на ринге враги. Когда я приехал в Абакан, я посмотрел, как живет Олег Монгол, — написал Терешин. — Все говорят что он алкаш и т. д., я сам так думал, но когда я приехал и начал смотреть как он живет, я сам был удивлен. Он бывший алкаш, сейчас он занимается, тренируется, я видел, как он борется (он раньше борьбой занимался) и был удивлен всем увиденным. В жизни Олег очень добрый и хороший мужик, уважение ему. Что касается боя: в первую очередь я делал это для своей аудитории, все просили: Кирилл выйди хоть раз с кем-то на бой, я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков я уважаю, я не побоялся, приехал на чужую родину один. Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело с 6 кг., руками поднимать (вам этого не понять), к тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37.5), но я все отложил и приехал. Не побоялся и вышел в клетку. Так что, ребят, не говорите гоп, пока не перепрыгнешь. И да, мужчина тот, кто может обеспечить семью. Я работаю, зарабатываю бабки, а не вафли жую, как многие.