«Руки-базуки» объяснил поражение от Монгола

Блогер Кирилл «Руки-базуки» Терешин в своем Instagram прокомментировал свое поражение в поединке с Олегом Монголом.

— Все на ринге враги. Когда я приехал в Абакан, я посмотрел, как живет Олег Монгол, — написал Терешин. — Все говорят что он алкаш и т. д., я сам так думал, но когда я приехал и начал смотреть как он живет, я сам был удивлен. Он бывший алкаш, сейчас он занимается, тренируется, я видел, как он борется (он раньше борьбой занимался) и был удивлен всем увиденным. В жизни Олег очень добрый и хороший мужик, уважение ему. Что касается боя: в первую очередь я делал это для своей аудитории, все просили: Кирилл выйди хоть раз с кем-то на бой, я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков я уважаю, я не побоялся, приехал на чужую родину один. Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело с 6 кг., руками поднимать (вам этого не понять), к тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37.5), но я все отложил и приехал. Не побоялся и вышел в клетку. Так что, ребят, не говорите гоп, пока не перепрыгнешь. И да, мужчина тот, кто может обеспечить семью. Я работаю, зарабатываю бабки, а не вафли жую, как многие.

Бой фриков. Монгол еле выжил, но сокрушил Руки-базуки