Российскому бойцу Петру Яну подарили Mercedes за победу в титульном поединке UFC

Основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин подарил российскому бойцу Петру Яну автомобиль Mercedes. В воскресенье, 12 июля спортсмен одержал победу над Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем дивизионе.

— Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз, — приводит пресс-служба клуба «Архангел Михаил» слова Яна. — Очень приятно — это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте — у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат. Мне нравятся машины, для каждого мужчины и парня — это интересно. Со многими машинами я как «аватар» — сажусь и чувствую, что какое-то слияние происходит.

Ян дебютировал в UFC в 2018 году, на его счету 7 побед в 7 поединках в организации.