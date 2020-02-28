Российский боец UFC рассказал, как делал 1000 отжиманий в день и набрал 20 кг

Российский боец UFC Алексей Олейни рассказал, как в 2000-е три месяца набрал 20 килограммов. Раньше он весил 84 килограмма. Сейчас 42-летний Олейник выступает в тяжелом весе (свыше 93 кг) и весит 108 килограммов.

— Нарастить тренировками 20 килограммов — это подвиг?

— Нет.

— Много времени ушло?

— Три месяца. Тренировался по семь часов в день. Пахал, ел и спал. Потренировался — покушал — полежал час — пошел опять тренироваться...

— На что налегали?

— Тысяча отжиманий за день. 500 раз на пресс. Тысяча приседаний.

— Я не ослышался? Тысяча отжиманий за день?

— Десять раз по соточке — что такого? Сто раз отжался, пошел к груше. 150 ударов. Потом падаешь в упор лежа, еще соточка. Вскакиваешь — 100 ударов по груше. По 300-500 отжиманий за тренировку. На следующей — столько же. Так три месяца.

— Каждые три дня чувствовали — прибывает? Вы другой человек?

— Через три дня ничего не чувствовал. Просто через месяц на весах было плюс шесть килограммов. Потом еще пять. На третий добавилось еще пять. А особенно прибавилось в третий. Одни мускулы! С 84 дошел до 103 килограммов. (Юрий Голышак)

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