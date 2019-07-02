Российский боец UFC повторил трюк с открыванием бутылки ногой. Видео

Российский боец UFC Александр Волков продемонстрировал трюк с открыванием бутылки ногой с разворота. Сейчас в сети набрал популярность флешмоб #bottlecapchallenge. Мастерство продемонстрировали уже многие знаменитости, включая актера Джейсона Стейтема.

"Ловкость ног и никакого мошенничества", - прокомментировал ролик Волков.