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Российский боец UFC повторил трюк с открыванием бутылки ногой. Видео

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Российский боец UFC Александр Волков продемонстрировал трюк с открыванием бутылки ногой с разворота. Сейчас в сети набрал популярность флешмоб #bottlecapchallenge. Мастерство продемонстрировали уже многие знаменитости, включая актера Джейсона Стейтема.

"Ловкость ног и никакого мошенничества", - прокомментировал ролик Волков.

 

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