Российский боец UFC повторил трюк с открыванием бутылки ногой. Видео

Российский боец UFC Александр Волков продемонстрировал трюк с открыванием бутылки ногой с разворота. Сейчас в сети набрал популярность флешмоб #bottlecapchallenge. Мастерство продемонстрировали уже многие знаменитости, включая актера Джейсона Стейтема.
"Ловкость ног и никакого мошенничества", - прокомментировал ролик Волков.
Ловите мой #bottlecapchallenge ⠀ Ловкость ног и никакого мошенничества! ⠀ Передаю челлендж @taras_kiyashko, я знаю, он может лучше! @koklyaev_mikhail и @beardserk , я в вас тоже верю, у вас получится! #мотивация #спорт #юмор #смех #alexandervolkov #reebokrussia #reebokcombat #ufc #mma #мма #спорт #2517
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